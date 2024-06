"Fatevela addosso, basta", direttrice vieta alle cassiere la pausa bagno

Brandizzo, il divieto alle cassiere di andare in bagno. Esplode la protesta contro la direttrice del supermercato

La direttrice di un supermercato MD di Brandizzo in provincia di Torino è finito nella bufera per il divieto imposto alle cassiere del negozio di andare in bagno durante il turno di lavoro. I sindacati e i lavoratori del supermercato hanno denunciato l'accaduto ed è scattato un presidio davanti al punto vendita, con il coinvolgimento anche della neo eletta sindaca, per fermare questa situazione diventata insostenibile. "Basta, mi avete rotto! Da oggi è vietato andare in bagno fuori dal quarto d'ora di pausa: piuttosto fatevela addosso!".

La direttrice del supermercato MD di Brandizzo, Luana Perna, - in base a a quanto appreso dall'Ansa - in un messaggio vocale di tre minuti e mezzo, ha espresso così la sua frustrazione nei confronti delle dipendenti, vietando loro di utilizzare il bagno fuori dal quarto d'ora di pausa previsto. La direttrice avrebbe rivolto il suo messaggio principalmente alle lavoratrici, utilizzando un linguaggio sessista e volgare. "Allora ragazze, buongiorno. Tranne nei casi in cui vi state pisciando addosso o avete il ciclo o vi state cagando addosso, - avrebbe detto la direttrice alle cassiere - in bagno non si va più". La sindaca Monica Durante: "Se i fatti sono confermati, ritengo che questo sia un fatto gravissimo che lede i diritti e la dignità delle lavoratrici. Non può passare un'organizzazione del lavoro di questo tipo".