Fazio contro il rigassificatore sotto casa sua: "Ma proprio a Vado Ligure?"

Fabio Fazio e il rigassificatore a Vado Ligure. Il conduttore protesta: "Non ha senso"

Fabio Fazio tuona contro la decisione del governo di piazzare un rigassificatore a Vado Ligure, proprio dove abita il conduttore passato dalla Rai a Nove. Il presentatore tv, già qualche giorno fa aveva rilanciato sul suo account di “X” - riporta Libero - un articolo di stampa locale che dava conto dei mal di pancia dei sindaci del territorio sul piazzamento (ci vorranno ancora svariati mesi) del rigassificatore. Ieri, però, sempre sul social di Musk, Fazio ha scritto di suo pugno: "E così si torna indietro di decenni: un rigassificatore a meno di tre chilometri dalla costa...altro che vocazione turistica".

Una posizione poi ampliata in una serie di dichiarazioni riportate dall’edizione online del Secolo XIX: "Facciamo un gioco - dice Fazio - Area marina protetta, spiagge Bandiera Blu, turismo e croceristi, Baia della Ceramica e rigassificatore. Qual è l’intruso?". E poi ragiona: "Premetto che nessuno desidera un impianto di rigassificazione vicino alla propria città, ma tutti, in contemporanea, vogliono avere garantita l’erogazione del gas in casa. La questione, quindi, non è di facile soluzione".