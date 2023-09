Gregoretti: "Moana Pozzi era un agente segreto”. La bomba nel docufilm

Docufilm su Moana Pozzi, la "bomba" di Gregoretti

“Moana Pozzi era un agente segreto”: è questa la vera notizia contenuta nel docufilm dedicato alla famosa porno star degli anni '90, presentato dall’autore Marco Gregoretti, giornalista specializzato in inchieste spinose. Il docufilm andrà in onda sul canale 9 il 14 settembre, anniversario della sua morte avvenuta nel 1994. Gregoretti, in questo video di presentazione, racconta storie della famosissima porno star. Tra queste si sofferma anche sulla sua morte: Gregoretti non crede al decesso, convinto che sia stato un modo per sparire senza lasciare traccia, perché Moana in realtà era una spia del KGB.

Gregoretti: "Moana Pozzi era un agente segreto”: GUARDA IL VIDEO