Femminicidio a Lucca: uccide la moglie per strada e poi si costituisce

Lucca: donna uccisa a coltellate in strada dal marito

Un uomo di 56 anni, Vittorio Pescaglini, ha pugnalato a morte la moglie, Maria Battista Ferreira, originaria del Brasile, con cui stava per separarsi.

Il crimine è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 26, in via Cesare Battisti a Fornaci di Barga (Lucca). L'uomo ha raggiunto la vittima in auto, è sceso e poi l'ha accoltellata. Dopo l'aggressione, avvenuta per strada, Pescaglini, residente a Fabbriche di Vallico, ha chiamato i carabinieri e si è consegnato. Poco dopo l'omicidio l'uomo aveva scritto ad un amico confessando di "aver fatto una cazzata".

Sul luogo del crimine sono intervenuti carabinieri, il pubblico ministero di turno e il medico legale. Al momento, resta da chiarire il contesto e il movente che ha scaturito l'omicidio.

''Sgomento, rabbia, tristezza e incredulità per l’ennesimo femminicidio. Stavolta consumato sul nostro territorio, a Fornaci di Barga, nel tardo pomeriggio di oggi, davanti all’Hotel Gorizia''. Così Caterina Campani, sindaca Fornaci di Barga (Lucca). ''Un’altra donna uccisa dall’ex marito. Ancora una volta, medesima tragedia, stessa dinamica. Noi continueremo a fare la nostra parte, con le associazioni, con le scuole, con i cittadini tutti, ogni giorno, e ancora e ancora. Ma certo questo impegno deve diventare comune, deve riguardare ogni giorno, tutti i giorni, tutti i livelli istituzionali e sociali del nostro paese, ci vuole un impegno fortissimo da parte del Governo, ci vuole un ulteriore cambio di passo perché tutto questo non è più accettabile. Morire così non è più accettabile. Essere uccise per mano di un uomo non è più tollerabile”.