Ferragni, Donatella Versace: "Chiara non si deve scusare" e attacca Lucarelli

Caso Ferragni, Donatella Versace: "Chiara non si deve scusare". Lucarelli contrattacca: "Un mese a parlare di patriarcato..."

Personaggi illustri sono scesi in campo per difendere Chiara Ferragni nel cosiddetto "pandoro-gate". Uno tra tutti? Donatella Versace, famosa stilista e amica della famiglia dell'influencer, che in un commento su Instagram ha così sguainato la spada in suo sostegno: "Vorrei sapere esattamente di cosa si debba scusare Chiara. Lei e Fedez hanno fatto sempre beneficenza”. Per Versace “era l'azienda che doveva versare il contributo” e i ‘Ferragnez’ “sono un esempio per l’Italia e per i giovani. Elencate tutte le beneficenze che hanno fatto negli anni”. Poi l’attacco, senza nominarla, a Selvaggia Lucarelli. “Chiedete a quella che si definisce ‘giornalista’ quanta beneficenza ha fatto lei. Ve lo dico io: nemmeno un euro. Tacete che è meglio per tutti, almeno continueremo a fare beneficenza senza dover sentire commenti di quelli che fanno gli haters per professione”.

Il commento della stilista non è passato inosservato: Lucarelli ne ha pubblicato uno screenshot tra le sue storie, osservando: “Un mese a parlare di patriarcato e più ‘quella che si definisce giornalista’”.