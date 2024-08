Ferragosto di fuoco, settimana da bollino rosso. Ecco dove si toccheranno i 40 gradi

Ferragosto di fuoco: le previsioni meteo per giovedì 15 sono spaventose, con caldo afoso e picchi di temperatura fino ai 40°. Possibili temporali che non porteranno sollievo

La settimana di Ferragosto 2024 si preannuncia infernale per quanto riguarda il caldo. Le temperature sfioreranno i 40°, l'aria sarà afosa e le notti "bollenti". La "colpa" di questo clima rovente è di Caronte, l'anticiclone africano che dall'interno del deserto del Sahara abbraccerà buona parte del bacino del Mediterraneo per questa settimana (da oggi 12 agosto a domenica 18). Nonostante ciò, potrebbero esserci dei temporali nelle giornate di martedì 13 e mercoledì 14, ma solo in alcune regioni delle Alpi, Prealpi e del Centro Italia. Possibili grandinate e nubifragi visto il caldo estremo e l'instabilità atmosferica. Anche nell'Europa continentale le temperature rimangono alte, con 10-12 gradi sopra media. Entro il prossimo week end, invece, il Centro Meteo Italiano prevede un'attenuazione del caldo con temperature vicine ai valori normali del periodo, con anche una maggiore attività temporalesca, soprattutto nel Centro-Nord e nella Sardegna.

Le previsioni per Ferragosto

Tanto sole e clima rovente per il 15 agosto 2024. Il caldo si farà sentire soprattutto lungo la costa tirrenica e nelle Isole Maggiori dove si registreranno temperature oltre i 36-38 gradi durante le ore pomeridiane. A Firenze sono previsti picchi fino ai 39°. Non è escluso, invece, che in alcune zone della Sardegna e della Sicilia si possano toccare punte massime di 40-42 gradi. A rendere ancora più insopportabile il caldo ci penserà anche l'afa: le masse d'aria via via più calde in seno all'anticiclone si caricheranno di elevati tassi di umidità nel tragitto sul Mar Mediterraneo dal Sahara verso l'Italia.

Farà estremamente caldo in città come Bologna, Ferrara, Firenze e Roma (oltre a tutte le città del Sud Italia). Anche la pianura lombarda diventa irrespirabile in questa settimana di Ferragosto. Sembra che fra il 14 agosto e il 15 ci saranno dei rannuvolamenti nel Nord-Ovest e in Sardegna a causa di una perturbazione dall'Europa Occidentale che potrebbe provocare temporali in Piemonte, nelle zone interne dell'isola, anche con forti raffiche di vento e grandinate. Le temperature, però, rimarranno alte, non si abbasseranno per tutta la settimana.