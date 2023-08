Fiaccolata Sofia Castelli, su Affari la rabbia e il dolore della piazza. VIDEO

Sofia Castelli uccisa dall'ex ragazzo, la fiaccolata a Cologno Monzese in suo ricordo

Un fiume di persone ha illuminato le strade di Cologno Monzese ieri sera: tutti uniti in una lunga fiaccolata organizzata per ricordare Sofia Castelli, la 20enne uccisa nel suo appartamento di corso Roma dall'ex fidanzato Zakaria Atqaoui di 23 anni.

A Cologno Monzese la fiaccolata in ricordo di Sofia Castelli. Fonte immagine: Affaritaliani.it



Una processione iniziata nel silenzio alle 21 dal Comune, dopo che lo stesso giorno era stato indetto il lutto cittadino dall'Amministrazione comunale. A lanciare l'idea della fiaccolata era stato il gruppo Facebook "Sei di Cologno Monzese se...", ottenendo il sostegno del Municipio e del comitato studenti della scuola superiore Leonardo da Vinci.

Il corteo a Cologno Monzese in ricordo di Sofia Castelli. Fonte immagine: Affaritaliani.it

In testa uno striscione, "In ricordo di Sofia", che si è fermato davanti alla casa della vittima, il cui cancello straborda di mazzi di fiori, biglietti, pupazzetti. Ma c'è chi non è rimasto in silenzio, e ha deciso di urlare all'ingiustizia, chiedendo a gran voce che l'assassino di Sofia venga portato "in piazza, così ci pensiamo noi". Altri hanno reclamato l'ergastolo, ragazze e ragazzi hanno mostrato sconforto e sfiducia nei confronti della giustizia italiana, e tutti hanno ribadito come sia assurdo che sia avvenuto l'ennesimo femminicidio a pochi passi da loro. Non sono mancati lunghi applausi indirizzati a Sofia, ma anche alla sua famiglia.

