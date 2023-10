Fidenza, donna accoltellata in pieno giorno: arrestato un uomo

Una donna di 39 anni è in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Parma dopo essere stata accoltellata in pieno centro città. L'aggressione, avvenuta intorno a mezzogiorno di oggi, 23 ottobre 2023, ha avuto luogo in piazza Pezzana, proprio di fronte all'hotel Due Spade.

La vittima, che non è stata identificata, è stata colpita al collo con un coltello da cucina. La gravità delle ferite ha richiesto un intervento immediato, con la donna trasportata in ospedale in codice rosso.

L'aggressore, un uomo italiano di 45 anni, è stato arrestato sul posto dai carabinieri di Fidenza. La dinamica dell'aggressione è ancora oggetto di indagine, ma le autorità ritengono che possa essere stata causata da una lite tra i due.

L'incidente ha suscitato una profonda preoccupazione tra i residenti di Fidenza, che ora si interrogano sulla sicurezza nelle strade del loro tranquillo centro. L'aggressione avvenuta in pieno giorno ha scosso la comunità, che ora cerca risposte e giustizia per la vittima.

Un testimone oculare, che ha preferito rimanere anonimo, ha dichiarato di aver visto l'uomo accoltellare la donna ripetutamente. "È stato un momento agghiacciante", ha detto il testimone. "La donna era insanguinata e urlava di dolore."

I carabinieri stanno ancora indagando sull'incidente e non hanno rilasciato ulteriori dichiarazioni