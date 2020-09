Lido di Camaiore: figlio morto e padre in overdose, arrestato lo spacciatore

Svolta nelle indagini sulla morte di Samuele Ventrella, il giovane torinese di 25 anni che la notte fra l'1 e il 2 agosto scorso e' stato stroncato da una overdose mentre si trovava a Lido di Camaiore, in Versilia, insieme al padre Gerardo, scrittore, a sua volta ricoverato in gravi condizioni all'ospedale territoriale per il medesimo cocktail di droghe. I carabinieri di Lido di Camaiore, coordinati dal capitano Edoardo Cetola, hanno infatti arrestato un cinquantacinquenne italiano residente a Viareggio con precedenti penali, ritenuto essere colui che ha venduto la sostanza stupefacente che ha provocato la morte del giovane e il grave malore del padre. Al termine di una indagine, nei suoi confronti la procura di Lucca ha infatti emesso una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e morte come conseguenza di altro delitto.