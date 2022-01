Filippo Tortu, i ladri entrano in casa e cercano l'oro olimpico (ma non c'è)

Filippo Tortu, i ladri entrano in casa per rubargli la medaglia olimpica ma se ne vanno a mani vuote

Filippo Tortu la medaglia olimpica (per fortuna) l'aveva depositata in banca. Il campione ieri lo ha raccontato sul suo profilo Instagram. "Nel tardo pomeriggio qualcuno è entrato in casa mia, probabilmente per rubarmi la medaglia di Tokyo", ha scritto, facendo riferimento all'oro conquistato ai Giochi di Tokyo 2020, nella staffetta 4X100.

"Fortunatamente - ha spiegato sul suo profilo social - non hanno trovato quello che cercavano perché l’avevo fatta mettere in banca tempo fa, dove rimarrà visto quanto successo. Non ho parole", conclude in una stories.

Una vicenda che ha scongiurato la sciagura, e che lascia l'amaro in bocca al giovane campione azzurro, dopo l'emozione indimenticabile (per lui, e per gli italiani) delle Olimpiadi di Tokyo condivisa con Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Fausto Desalu. I sogni più che nel cassetto, stanno bene in cassaforte. No?