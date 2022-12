Film horror, gli studenti con nausee e malori. Panico in una scuola media

Film horror in una scuola media a Cremona, la decisione choc

In una scuola media di Cremona si è creato il panico in seguito alla decisione presa da una supplente per l'ora buca. Gli studenti hanno chiesto e ottenuto di vedere un film, ma l'insegnante ha commesso l'errore di far scegliere quale a ragazzini di 11-12 anni e la scelta è caduta su un film horror vietato ai minori di 18 anni: "Terrifier". La pellicola è particolarmente violenta e ha come protagonista un clown omicida seriale. E così, di fronte a scene di squartamenti, sangue e omicidi cruenti, molti degli studenti si sono sentiti male, lamentando nausea e malori vari, e la proiezione è stata interrotta.

Inevitabilmente, è scattata anche la rabbia dei genitori, con alcuni di essi che hanno scritto al dirigente scolastico chiedendo spiegazioni. I genitori hanno domandato come fosse stato possibile consentire la visione di un film di quel tipo. Il dirigente ha preferito non commentare, limitandosi a spiegare che l'amministrazione scolastica "ha agito nelle modalità previste" e ha organizzato un confronto tra genitori, docente e studenti.