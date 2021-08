Fine del mondo entro Capodanno. I Maya non lasciano scampo alla Terra

Fine del mondo entro Capodanno?



Secondo i Maya, la fine del mondo si sarebbe dovuta attuare il 21 dicembre 2012, ma l'antica profezia potrebbe presentare un errore di battitura.

Gli ultimi studi di storia dell'America Latina antica ritengono che la data sia errata e che quella giusta sia in una fascia compresa tra il 21 giugno e il 31 dicembre 2021: insomma, imminente.

Dobbiamo preoccuparci? In realtà c'è chi ha preso la cosa molto sul serio (nel 2012 furono in molti a scegliere di acquistare un bunker sotterraneo per "salvarsi la vita"), ma anche ci ride semplicemente sopra, ritenendo che queste profezie non abbiano nulla di scientifico e che siano completamente infondate.



fonte www.ilmeteo.it