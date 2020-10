Fondi Lega, Salvini va al contrattacco. "Superperizia sui 49 mln in arrivo"

La Lega va al contrattacco sui famosi 49 milioni spariti dalle casse. L'annuncio lo fa il tesoriere del Carroccio, Giulio Centemero. "E' in arrivo - si legge sul Giornale - una superperizia che abbiamo affidato ad una delle big four per ricostruire tutta la contabilità della Lega fra il 2010 e il 2017, quando ci sono stati i primi sequestri: sarà pronta fra poche settimane e sarà, nei limiti del possibile, esauriente. I 49 milioni sono stati spesi, come ha sempre detto Matteo Salvini, per mantenere la Lega. Nessuna cospirazione. Nessun intrigo. Nessun giro strano all’estero".

Centemero, ammette anche di conoscere bene Di Rubba e Manzoni, i due commercialisti al centro della vicenda Film Commission, la società comprata e rivenduta a cifre gonfiate. "Con loro, - spiega al Giornale - peraltro professionisti stimati, ho un rapporto di amicizia. Sono stato, nel passato, amministratore di una società che avrebbe dovuto occuparsi di marketing e invece è rimasta sempre inattiva. Sono socio al 2 per cento del loro studio professionale, perchè a differenza di Manzoni, Di Rubba è laureato in economia ma non è commercialista. L’Ordine di Bergamo non voleva una società fra professionisti in cui uno solo dei due fosse commercialista. Erano vicini alla Lega e il sottoscritto, laureato in economia e commercialista, ha dato loro una mano. Ma non ho mai incassato dividendi né emesso fatture".