Francesco Totti a Mosca, in Russia spuntano i cartelloni: "Arriva l'imperatore". Bufera social e insorge la Sx

Francesco Totti a Mosca, il viaggio di lavoro dell'ex capitano della Roma diventa un caso. Che cosa sta succedendo

Non bastava il matrimonio ormai naufragato con Ilary Blasi. La battaglia legale per la separazione, le polemiche sui rolex, la docuserie Netflix "Unica", il libro della conduttrice Mediaset "Che stupida". Su Francesco Totti si sta abbattendo una vera e propria tempesta social. L'ex capitano della Roma, oggi procuratore e protagonista di diverse pubblicità, si recherà infatti il prossimo aprile a Mosca per lavoro. E proprio il suo viaggio in Russia ha scatenato l'indignazione di web e social network, considerando il sostegno italiano, economico e militare, all'Ucraina nella guerra contro Putin.

Francesco Totti a Mosca, sui social i cartelloni: "Arriva l'imperatore"

Sono tanti i commenti indignati su X (ex Twitter). "Francesco Totti va a Mosca per un evento di una società di scommesse che ricicla soldi del regime russo tramite criptovalute. Capita’ ma che stai affà’?", scrive un utente. "#FrancescoTotti sarà a Mosca l'8 aprile. Non ho parole, solo ribrezzo", gli fa eco un altro. "Dico solo peccato… stimavo #otti come calciatore (e continuerò a stimarlo) ma anche come uomo", scrive rammaricato l'ennesimo tifoso. Più pungente invece il post accanto: "Vergogna!", "che brutta fine".

Francesco Totti va a Mosca per un evento di una società di scommesse che ricicla soldi del regime russo tramite criptovalute.



Capita’ ma che stai affà’? #Totti #RussiaIsANaziState pic.twitter.com/ye3MtH6pqd — Massimiliano Coccia (@maxcoccia) March 16, 2025

E mentre sui social l'indignazione cresce ora dopo ora, nella capitale russa l'attesa per l'arrivo di Totti è tanta. In città sono già spuntati i primi cartelloni, che ritraggono l'ex attaccante con la maglia numero 10 della Roma e la scritta "l'imperatore sta arrivando nella terza Roma", dove per 'terza Roma' si intende, evidentemente, Mosca.





Francesco Totti a Mosca, +Europa: "Stai dalla parte giusta della storia"

Sul caso si è mobilitata anche la politica. Andrea Massaroni, portavoce del gruppo +Europa Roma, ha voluto lanciare il suo appello all'ex capitano della Roma. "Apprendiamo con sorpresa e rammarico della possibile partecipazione di Francesco Totti ad un evento di sport e scommesse sportive previsto ad aprile 2025 a Mosca", si legge nella nota "Francesco Totti rappresenta per Roma, per l'Italia e per milioni di persone nel mondo molto più di un grande campione sportivo: è simbolo di generosità, cuore e valori positivi", continua.

"Per questo rivolgiamo a lui un appello sincero e affettuoso: 'Francesco, Roma ti ama anche per il tuo cuore e la tua generosità: non permettere che siano associati a chi calpesta diritti umani e democrazia. Resta dalla parte giusta della storia. Arriverà il tempo anche per raccogliere l'affetto dei tuoi tifosi russi e bielorussi, ma non ora, quando il regime di Minsk reprime nel sangue ogni libertà e quello di Mosca riporta la guerra in Europa, rapisce bambini, mette in carcere o uccide gli oppositori e offende il nostro Presidente della Repubblica".

"Chiediamo dunque a Francesco Totti un gesto importante, coerente con la sua storia personale e con la sua immagine di uomo di sport e di pace: rinunciare pubblicamente a partecipare a questo evento, scegliendo così di testimoniare con chiarezza i valori di libertà e di rispetto per i diritti umani che sono patrimonio comune della nostra città, del nostro Paese e dell'Europa intera", conclude la nota.