Francia, riaperta l'inchiesta per stupro a carico di Depardieu

Un giudice parigino ha deciso di riaprire l'inchiesta per stupro a carico di Ge'rard Depardieu, Due anni fa un'attrice 20enne aveva denunciato di essere rimasta vittima di diversi stupri e aggressioni sessuali presso il domicilio del celebre attore francese 71enne. Nel giugno 2019 la procura di Parigi aveva archiviato l'inchiesta, ma la querelante ha rilanciato la sua denuncia. Dopo il via libera della procura di Parigi, lo scorso 31 luglio, un magistrato incaricato della fase istruttoria e' stato nominato il 19 agosto per procedere al riesame della denuncia con costituzione di parte civile, un tipo di ricorso che permette l'assegnazione quasi automatica di un giudice per rilanciare le inchieste. La prima denuncia era stata presentata dalla giovane attrice a fine agosto 2018 presso una gendarmeria della regione Bouches du Rhone (Sud-Est): accusava l'iconico attore di violenze sessuali e stupri inflitti lo stesso mese in due occasioni diverse presso il suo hotelparticulier nel VI arrondissement a Parigi. Depardieu era stato ascoltato in udienza aperta dalla polizia. "Non ero informato della nomina di un giudice istruttorio. E' un non evento trattandosi di una decisione automatica" ha commentato il legale dell'attore, Herve' Te'mine. Dopo l'archiviazione delle indagini preliminari, con la stessa procedura giudiziaria in passato sono state rilanciate accuse per stupro a carico del regista Luc Besson e del ministro dell'Interno Ge'rald Darmanin.