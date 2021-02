Uomo decapita un senzatetto e getta la testa dalla finestra. Orrore a... LEGGI

Un uomo è stato arrestato a Tolone, nella sud della Francia, dopo la macabra scoperta di una testa umana, appartenente a un vagabondo e conservata in una scatola di cartone, che sarebbe stata gettata dalla finestra di un appartamento nel centro della città. Secondo la radio France Bleu Provence il quarantenne fermato è un ex militare, proprietario dell'appartamento, all'interno del quale sembra siano stati ritrovati anche un cadavere e una katana. L'uomo è stato arrestato in uno stato di stordimento e disorientamento e non ha opposto alcuna resistenza.

Le autorità stanno ora cercando un secondo senzatetto che era presente nella casa, dove la polizia municipale è dovuta intervenire anche questa domenica notte a causa di una rissa. Secondo il quotidiano locale Var-Matin, una negoziante era in strada quando ha visto qualcuno lanciare un cartone attraverso una finestra. "Erano le 13.30, abbiamo visto una giacca per terra. Era macchiata di sangue. A un metro dal cartone c'era altro sangue. E una testa umana", ha dichiarato un testimone che, sotto shock, ha allertato la polizia. Il sindaco della città, Hubert Falco, ha denunciato in un comunicato un atto "indicibile, espressione che la follia umana può produrre il peggio". Le prime indicazioni non indicano, secondo le autorità, che potrebbe trattarsi di un attacco terroristico.