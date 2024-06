Frociaggine, gay escluso dal seminario. Il Papa: "Insegui la tua vocazione"

Papa Francesco, la lettera ad un seminarista gay dopo le polemiche sulla "frociaggine"

Papa Francesco è finito al centro delle critiche per le sue frasi contro gli omosessuali, il Pontefice ha parlato di "frociaggine" e di "troppe checche" nei seminari. Proprio dopo aver sentito queste parole, Lorenzo, un 22enne gay e aspirante sacerdote, ha deciso di scrivere una lettera al Papa per chiedergli una spiegazione e la risposta di Francesco - riporta Il Messaggero - è arrivata. Il giovane seminarista la commenta così: "Le sue parole mi danno speranza, voglio fare il sacerdote". Il Papa ha scritto di suo pugno una lettera a Lorenzo: "Caro, sei uno dei tanti semi della vigna del Signore. Gesù chiama tutti, vai avanti con la tua vocazione".

"Fui escluso dal seminario perché dissi di essere gay", raccontò sul Messaggero il ragazzo. Il 28 maggio ha scritto una mail, tre pagine in cui ha aperto il suo cuore al Santo Padre, parlato della sua vita, della sua vocazione forte, delle porte in faccia ricevute. Il primo giugno inaspettata la risposta del Pontefice: "Mi ha colpito - ha scritto Il Papa a Lorenzo - una tua espressione: "Clericalismo tossico ed elettivo": ed è vero! Tu sai che il clericalismo è una peste? è una brutta "mondanità", e come dice un grande teologo: "La mondanità è il peggio che può accadere alla Chiesa, peggio ancora che l'epoca dei Papi concubinari".