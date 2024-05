Il Papa: "Il chiacchiericcio è da donne, noi uomini dobbiamo dire le cose"

Papa Francesco, attacca le donne e scoppia un nuovo caso dopo la discriminzione dei gay

Non c'è pace per Papa Francesco, neanche il tempo di assorbire gli attacchi per le sue frasi contro i gay nei seminari, tra "troppa frociaggine" e "checche", che ora il Pontefice - stando a quanto risulta al sito vicino alla Chiesa Silere non possum - avrebbe causato nuovi malumori nella Chiesa usando parole discriminatorie verso le donne. Lo scorso 29 maggio, in un incontro con i giovani sacerdoti romani – sempre a porte chiuse – secondo chi era presente, Papa Francesco avrebbe utilizzato un'altra espressione molto colloquiale, questa volta a danno delle donne. "Il chiacchiericcio - avrebbe detto Papa Francesco - è una roba da donne. Noi uomini abbiamo i pantaloni, dobbiamo dire le cose".

Una frase, quest’ultima, che ha utilizzato anche in passato. In una udienza all'inizio del 2023 ad un gruppo di religiosi, il Papa li aveva invitati ad "avere i pantaloni" e a saper "dire le cose in faccia", senza dunque sparlare alle spalle. Papa Francesco, sempre in questa riunione a porte chiuse, - in base a quanto risulta ancora al sito Silere non possum - avrebbe fatto anche riferimento al problema della corruzione nella Chiesa. "Quelli che ci sono nella diocesi - avrebbe detto il Papa - sono problemi di corruzione, parlo chiaro. Io cerco con i vescovi ausiliari di mettere soluzioni a questo, risolvere. Settimana scorsa ho ricevuto una informazione: questo è problematico. Si deve parlare di questo".