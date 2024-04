Il dramma dei medici di Gaza: "Siamo costretti a scegliere chi curare"

Gaza, i medici: "Siamo arrivati al punto di dover scegliere il bambino a cui dare la priorità rispetto a un altro, in modo che possa vivere. Abbiamo 3 o 4 bambini per incubatrice"

Aaliyah, dottoressa del reparto di puericultura dell'Al Hilal Emirates Hospital di Rafah, specializzato in assistenza alla maternità e ai neonati, ha raccontato ad ActionAid che non ci sono abbastanza incubatrici per il numero di neonati di cui si ha bisogno, costringendo il personale a decidere a quali bambini dare la priorità.

"Ci sono molti casi che richiedono la respirazione artificiale, ma non ci sono abbastanza dispositivi per questi bambini... Siamo arrivati al punto di dover scegliere il bambino a cui dare la priorità rispetto a un altro, in modo che possa vivere. Ogni incubatrice dovrebbe supportare un bambino. Ma a causa della guerra e dell'accumulo di casi, abbiamo tre o quattro bambini per incubatrice... Siamo costretti a farlo perché non ci sono abbastanza incubatrici disponibili”.

Le condizioni di vita a Rafah, che ora ospita una popolazione più che quadrupla rispetto alla sua capacità abituale, sono così pericolosamente sovraffollate e insalubri, mentre il cibo e altri beni di prima necessità scarseggiano, che i pazienti arrivano all'ospedale gravemente indeboliti e con esigenze sanitarie complesse.

Dichiara sempre Aaliyah "Ad ogni turno, due o tre neonati muoiono, a causa di infezioni e della catastrofe sanitaria a Gaza... Ci sono casi che si trovano in una situazione molto difficile. Una donna partorisce qui e soffre già di stress e ansia, e questo si ripercuote sul suo bambino. Il bambino nasce con difficoltà a respirare e quindi ha bisogno di maggiori cure. Non possiamo fornire loro un'assistenza completa.... Ci sono bambini che sono nati nelle tende e hanno sofferto il freddo estremo, e quindi li perdiamo. Inoltre, la madre stessa non può allattare a causa della mancanza di cibo, bevande e nutrimento, e questo aumenta il carico su di noi".

Sei mesi di bombardamenti e accesso limitato agli aiuti hanno portato il sistema sanitario di Gaza sull'orlo del collasso, con solo 10 ospedali parzialmente funzionanti nel territorio. Dopo due settimane di assedio, l'ospedale Al-Shifa - il più grande di Gaza - è stato ridotto in rovina e non è in grado di funzionare, mettendo ulteriormente sotto pressione le altre strutture sanitarie. Dal 7 ottobre, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha registrato almeno 100 strutture sanitarie - tra cui 30 ospedali - colpite da attacchi. È inaccettabile. I medici dell'ospedale di Al-Awda, nel nord della Striscia di Gaza, gestito dal partner di ActionAid, ci raccontano di aver dovuto operare donne che hanno perso i loro bambini a gravidanza inoltrata perché malnutrite.

Riham Jafari, Coordinatrice per l’advocacy e la comunicazione di ActionAid Palestina, ha dichiarato: "È devastante ascoltare le decisioni strazianti che il personale medico deve prendere riguardo ai pazienti che può curare e a quelli che non può aiutare. Gli ospedali semplicemente non possono funzionare senza ulteriori forniture di aiuti. Sebbene accogliamo con favore l'annuncio, atteso da tempo, dell'apertura di due ulteriori punti di ingresso per gli aiuti al valico di Erez e al porto di Ashdod, questo non sarà comunque sufficiente a garantire l'ingresso a Gaza di aiuti della portata richiesta, soprattutto se questi nuovi valichi saranno afflitti dagli stessi ritardi e dalla stessa burocrazia di quelli esistenti. E siamo profondamente preoccupati dal fatto che il governo israeliano abbia stabilito che queste aperture saranno solo temporanee".