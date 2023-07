Genitori picchiano la figlia disabile, intercettazioni choc: "Veleno nel cibo"

Genitori picchiano la figlia disabile: "È la causa dei nostri problemi". Le intercettazioni choc

“Odio mia figlia, metto il veleno nel suo mangiare. La scimmia è un grosso problema”. È una delle intercettazioni registrate dalla polizia locale tra i genitori della bambina disabile di 3 anni e mezzo picchiata e maltrattata, che loro chiamavano “scimmia”.

I due sono stati fermati. In alcune conversazioni propongono di soffocarla, annegarla o avvelenarla. Come riporta Leggo, la coppia di 29enni egiziani è stata arrestata appena salita assieme agli altri 4 figli (dall'uno e mezzo agli 8 anni) su un autobus partito dalla stazione Centrale per raggiungere l'aeroporto di Malpensa, dove avrebbero preso in serata un volo di sola andata per l'Egitto.

I due egiziani sono in Italia dal 2010, vivono in un alloggio abusivo nella zona Nord Ovest di Milano. L'uomo è muratore mentre la moglie è una casalinga che accudiva i bambini. L'ipotesi è che le violenze si protraessero da tempo tanto che la piccola risulta avere fratture multiple pregresse e di dubbia natura.