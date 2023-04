Genova, 25enne ucciso a colpi di pistola: arrestato un uomo

Sparatoria a Genova, ucciso un uomo; arrestato un uomo

Una lite in strada, poi una richiesta disperata: "Non farlo". A seguire, un colpo di pistola. È accaduto alle 18.10 in via Polleri, nel quartiere genovese del Carmine.

A terra, morto, un uomo di 25 anni. Sul posto il personale dell’automedica del 118, che aveva tentato invano le manovre di soccorso, insieme alla polizia.

Arrestato un uomo che aveva cercato di nascondersi nella chiesa dell'Annunziata: portato in questura dagli investigatori della squadra mobile.

"Un signore è arrivato di corsa, faticava a respirare. ha detto di aver sparato a qualcuno e di chiamare la polizia. Gli abbiamo chiesto cosa era successo. Aveva dei guanti di lavoro ma non ci ha detto se stava lavorando. Poi è stato lui stesso a chiamare la polizia che è subito arrivata e lo ha portato via", ha raccontato Jean Pasqual Colì della Comunità di Sant'Egidio, sacrestano della Nanziata a Primo Canale.