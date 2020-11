Savona, spacciano insieme ai figli. Droga nei giocattoli. Arrestati

L'operazione antidroga della Squadra Mobile di Savona, chiamata "Bad Brothers", si è conclusa con l'arresto di quattro persone. Tre fratelle residenti nel savonese, di origini albenesi, spacciavano cocaina e altre droghe, sempre accompagnati dalla loro prole. I dubbi della polizia, come riportato da La Repubblica, sono iniziati quando si è messo l'accento sullo stile di vita decisamente elevato. Sulla carta infatti due di loro erano disoccupati, Dashamir Mema, classe 1989 e Muharrem Mema, classe 1984 e un altro Ylli Mema del 1972, sulla carta artigiano edile. Ai domiciliari è invece finito Gabriele Pedemonte 46 anni, dipendente di una società di riparazioni ascensori (già arrestato ai primi dell’anno sempre per spaccio di stupefacenti). I fratelli Mema avevano un giro molto ampio, organizzato come piramide dello spaccio. Abbiamo potuto appurare che trattavano cocaina in grande quantità – spiega la dirigente della Mobile, Rosalba Garello – L’attività di indagine, coordinata dal pm Chiara Venturi, era partita nell’agosto 2019, dopo il sequestro di 30 grammi di coca a un commerciante genovese. Da lì siamo risaliti ai tre fratelli, che spacciavano minimo un chilo di cocaina purissima al mese: le cessioni erano solitamente di un etto della cosiddetta ‘polvere bianca’o comunque dosi non inferiori ai 20-30 grammi. I loro dieci clienti/spacciatori avevano a loro volta ad altri 20 clienti/pusher, in totale ne sono emersi una settantina, la maggior parte dei quali identificati tra gennaio e marzo, quest’anno”. La polizia ha rinvenuto la cocaina anche nei giocattoli dei figli e in dei sacchi di riso. A dare supporto ai poliziotti durante le perquisizioni, anche i cani del nucleo cinofilo di Genova. I tre erano particolarmente accorti e come riporta la Repubblica, davano gli appuntamenti alla clientela per poi cambiarli all’ultimo minuto, perlopiù in zona Fornaci, via Giusti, presso il campetto di via Collodi, San Michele o in via Nizza a ridosso di un noto supermercato. Molto spesso erano accompagnati dai loro figli.