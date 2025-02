Travolge una donna con l'auto e poi si suicida. Dopo l'impatto la scoperta che...

Genova, un tragico incidente e poi la decisione del gesto estremo

Doppia tragedia nella notte tra sabato e domenica in una strada che collega Sant’Olcese e Busalletta nei pressi di Genova. Una donna, Barbara Wojcik, 35 anni, originaria della Polonia, alla guida di uno scooter viene travolta e uccisa da un'auto che invade la corsia. Alla guida - riporta Il Corriere della Sera - c’è un ventiduenne, Pavel Garbarino, nato in Russia. Scende dalla vettura, riconosce Barbara: è la volontaria dell’Arci che anima le feste a Sant’Olcese, dove vivono entrambi. Il suo scooter è finito in mille pezzi, a un'ottantina di metri. Il corpo di lei è quasi sotto la macchina. Pavel barcolla, indietreggia, risale nell’abitacolo, prende un coltellino da un cassetto nel cruscotto. Questione di secondi. Si toglie la vita così, procurandosi un taglio alla gola.

Sarà l’autopsia a chiarire cosa sia successo in quegli istanti. Ma, almeno per ora, il resto è solo frutto di ipotesi: senso di colpa, choc, sgomento. "Questo è un dramma nel dramma" si limita a dire l’ex sindaco di Sant’Olcese, Armando Sanna. Sabato notte sulla strada in cui sono morti i due cittadini di Sant’Olcese è arrivata anche la sindaca Sara Dante che - continua Il Corriere - ha espresso la "vicinanza di tutta l’amministrazione comunale alle due famiglie" di Barbara e Pavel. "Mi stringo alla mia comunità, Sant’Olcese, agli amici e ai familiari per quanto di tragico è accaduto. Non esistono parole, solo dolore". Il giorno dei funerali ci sarà il lutto cittadino.