Come sta Papa Francesco: insufficienza renale e "condizioni critiche", ma la notte è trascorsa bene

Papa Francesco, decimo giorno di ricovero: ecco come sta

Le condizioni di Papa Francesco, al suo decimo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli, "permangono critiche" e la novità di giornata è l'insorgenza di "una iniziale, lieve, insufficienza renale, allo stato sotto controllo". Tuttavia "da ieri sera non ha presentato ulteriori crisi respiratorie". Nonostante ciò, la notte è comunque trascorsa bene: Bergoglio ha riposato e ora sto dormendo.

L'equipe medica ha spiegato che anche le trasfusioni di sangue effettuate ieri - oggi non ce ne sono state altre -, con "le due unità di emazie concentrate", hanno dato "beneficio e con risalita del valore di emoglobina". Stabile è rimasta la "piastrinopenia", cioè la carenza di piastrine nel sangue. Prosegue anche "l'ossigenoterapia ad alti flussi attraverso le cannule nasali". In ogni caso, Francesco "continua ad essere vigile e ben orientato". A quanto si apprende parla anche liberamente.

Ma "la complessità del quadro clinico, e l'attesa necessaria affinché le terapie farmacologiche possano dare qualche riscontro, impongono che la prognosi resti riservata", si legge nel bollettino. Questo vuol dire che, di fatto, non è fuori pericolo. Intanto nella mattinata, nell'appartamento allestito al decimo piano del Policlinico, il Pontefice "ha partecipato alla Santa Messa, insieme a quanti in questi giorni di degenza si prendono cura di lui", ha aggiunto la Sala stampa vaticana. Pur essendo le condizioni di Francesco ancora critiche, è importante che l'emergenza di ieri, caratterizzata da una perdurante crisi respiratoria di tipo asmatiforme, che molta sofferenza aveva provocato al Pontefice e suscitato notevole allarme, sia stata superata. Ciò emerge anche dal fatto che il Papa abbia trascorso una notte tranquilla. Bergoglio, tra l'altro, non è costantemente a letto: a parte oggi la sua presenza alla messa, passa anche del tempo seduto in poltrona.