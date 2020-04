Germania, arrestati 4 uomini: progettavano attentati di matrice islamica

La polizia tedesca ha arrestato quattro uomini del Tajikistan sospettati di pianificare attentati terroristici di matrice islamista. Lo rendono noto i procuratori federali di Karlsruhe, precisando che i sospetti sono stati arrestati in Nord Renania Westphalia. In precedenza, era stato arrestato un quinto sospetto. Gli inquirenti ritengono che i cinque stessero progettando attacchi per minacciare la sicurezza dello stato.