Gerry Scotti a Meloni: "Voglio rinunciare alla pensione di parlamentare"

Gerry Scorri chiede a Giorgia Meloni di poter rinunciare alla sua pensione di parlamentare da più di mille euro: "Nel frattempo li do in beneficienza"

Gerry Scotti è stato deputato per il PSI dal 1987 al 1992 e ha quindi maturato i requisiti per la pensione da parlamentare. Il presentatore però vorrebbe rinunciare a questo vitalizio e come riferisce 9Colonne l'ha confermato ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1.

"Sono diversi anni che cerco di rinunciare alla mia pensione da parlamentare di 1.016 euro, - racconta Scotti ho parlato con tre premier, a destra, al centro, a sinistra, ne parlerò anche con la Meloni. Nel frattempo ho seguito il consiglio di chi mi ha detto di ritirarli e dare 10mila euro l'anno in beneficenza".

"L'ho chiesto a Berlusconi, a Renzi, forse anche a Conte. - continua il presentatore di Canale 5 - E ora magari vado anche dalla Meloni…". I conduttori poi gli chiedono in quale programma vedrebbe bene la premier come presentatrice:"Visto il carattere direi tutti quelli di Maria De Filippi, in particolare forse C'è posta per te".