Graviano querela Giletti dal carcere: il giornalista indagato per diffamazione

Massimo Giletti indagato dalla Procura di Terni: avrebbe diffamato il mafioso Graviano

Una nuova bufera si sta per abbattere su Massimo Giletti. Il giornalista sarebbe sotto inchiesta per diffamazione- insieme alla collega Sandra Amurri- ai danni del mafioso Graviano. "Ho sempre fiducia nella giustizia, certo alle volte penso che viviamo in un Paese all'incontrario, ma ormai non mi stupisco più di nulla". Massimo Giletti è attonito al telefono con l'Agi Ha ricevuto, un paio di giorni fa, dai carabinieri la notifica dell'atto che lo vede indagato, insieme alla giornalista Sandra Amurri, per diffamazione dalla procura di Terni. Un reato al quale, alle volte, vanno incontro i giornalisti. Ma che, almeno in questa occasione, lascia abbastanza interdetti.

A querelare Giletti, infatti, non sarebbe stato uno qualunque, ma Giuseppe Graviano, detenuto nel carcere umbro dove sta scontando diversi ergastoli per Mafia. Il fascicolo sarebbe poi stato secretato. La notizia del procedimento è stata anticipata da EtruriaNews. Non è escluso che, dopo gli opportuni accertamenti investigativi, l'indagine possa essere archiviata. Nel corso della trasmissione Non è L'Arena in onda su La 7 Giletti aveva intervistato Salvatore Baiardo, considerato uomo dei Graviano, che annunciò l’arresto di Matteo Messina Denaro.