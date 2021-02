Giornata mondiale dell'acqua il 22 marzo. A che punto è il nostro Paese?

Il 17,5% del prodotto interno lordo italiano, un valore comparabile al prodotto interno lordo di un Paese come il Sud Africa, non potrebbe essere generato senza l’acqua. L’acqua è vita, ovviamente, ma è anche ambiente, economia, sviluppo. Eppure questa risorsa, destinata a diventare sempre più scarsa nei prossimi anni, è troppo spesso data per scontata.

Per accendere i riflettori su un elemento-chiave del Paese, protagonista della transizione ecologica che l’Italia è chiamata ad affrontare e per la quale è previsto nel Recovery Fund un investimento di circa 20 miliardi di euro, nasce il Libro Bianco 2021 “Valore Acqua per l’Italia”.

Realizzato dalla Community Valore Acqua per l’Italia, la piattaforma di confronto di alto livello attivata da The European House - Ambrosetti nel 2019, il Libro Bianco ha l’obiettivo di condividere una visione di sviluppo comune per la filiera estesa dell’acqua e concretizzare, alla pari di altre economie, il rilancio del Paese verso modelli di produzione e consumo sostenibili.

Il Libro Bianco sarà presentato in anteprima per la stampa in diretta zoom in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua istituira dalle Nazioni Unite nel 1992.