Giornate Fai d'Autunno 2022, da Milano a Napoli: date e cosa visitare

Giornate Fai d'Autunno 2022 dal 15 al 16 ottobre: date, orari e prezzi

Dagli ambienti più istituzionali alle eleganti ville del lago di Como, fino ai "tesori" del Sud: partono oggi sabato 15 ottobre fino a domenica 16 ottobre 2022 le Giornate Fai d’Autunno, il grande evento autunnale di piazza che il Fai dedica al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, animato e promosso dai Gruppi Fai Giovani, con il supporto di tutte le Delegazioni, i Gruppi Fai e i Gruppi Fai Ponte tra culture attivi da nord a sud della Penisola.

Giornata Fai d'Autunno 2022, i luoghi aperti al pubblico sono 700 in oltre 300 città italiane

Anche in questa edizione, giunta ormai a quota undici, i giovani volontari della Fondazione metteranno a disposizione la loro energia e il loro entusiasmo per aprire al pubblico 700 luoghi speciali in 350 città d’Italia, selezionati perché meritevoli di essere conosciuti e valorizzati e molti dei quali solitamente inaccessibili, dove verranno proposte visite, a contributo libero, che permetteranno ai partecipanti di cogliere lo splendore delle città in cui viviamo e dei territori che ci circondano.

"Una benefica immersione tra arte, storia e natura e anche una preziosa occasione per approfondire la missione del FAI e prendere consapevolezza, una volta di più, dell’immenso e variegato patrimonio di cultura e ambiente del nostro Paese", si legge nel comunicato. La manifestazione si inserisce nell’ambito della campagna di raccolta fondi “Ricordiamoci di salvare l’Italia” che il Fai organizza nel mese di ottobre e si svolgerà nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria.

Tra i numerosi luoghi aperti in tutte le regioni, sottolinea sempre la nota, "ci saranno palazzi, ville, chiese, castelli, aree archeologiche, musei, siti militari, esempi di archeologia industriale, luoghi dell’istruzione e centri di ricerca, che saranno mostrati attraverso lo sguardo appassionato e originale dei giovani del Fai". Come di consueto non mancheranno itinerari nei borghi, percorsi naturalistici e visite a luoghi “verdi” quali parchi, giardini storici e orti botanici, anche in ambito urbano, nel solco del crescente impegno della Fondazione per la diffusione di una maggiore cultura della natura.

Giornate Fai d'Autunno 2022: i luoghi da scoprire da Milano a Napoli

Vediamo quindi nel dettaglio città e luoghi interessati alle Giornata Fai d'Autunno 2022. Partiamo da Milano: tra i siti proposti dal Fai sarà possibile visitare Palazzo Diotti, sede della Prefettura, che ospita i capi di stato in visita nella città. Porta aperta anche per gli ambienti del Comando prima regione aerea aeronautica militare. Qui si potrà ammirare la scultura della Vittoria Atlantica del Martini e saranno esposti alcuni equipaggiamenti e velivoli in uso all’Arma.