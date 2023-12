Giulia, in 10mila a Padova. L'Italia si ferma: omaggio da "funerale di Stato"

Giulia Cecchettin, l'ultimo saluto. Il messaggio del presidente della Repubblica

Oggi ci sarà l'ultimo saluto a Giulia Cecchettin, sono attese nella basilica di Padova almeno 10mila persone. Poi la ragazza uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta, verrà seppellita a Saonara, vicino alla tomba della madre, morta anche lei circa un anno fa. Sulla tomba della sua mamma - si legge su Il Corriere della Sera - sono deposti mazzi di fiori e due angeli di plastica che recano la data del 19 novembre, il giorno dopo il ritrovamento del corpo della figlia. Saonara, questo il nome del comune, diecimila abitanti a est di Padova, sarà l’ultima tappa del suo viaggio terreno. Oggi ci saranno prima le esequie nella basilica di Santa Giustina, officiante il vescovo di Padova Claudio Cipolla, diretta televisiva nazionale alla quale dal carcere di Verona potrebbe assistere anche Filippo Turetta. Sarà una sorta di "funerale di Stato", visto l'interesse mediatico sulla triste vicenda.

Sono attese - prosegue Il Corriere - diecimila persone in presenza, nonostante il tempo che si annuncia avverso, due maxischermi in Prato della Valle, un apparato di sicurezza imponente per quelli che ieri in Prefettura, durante la conferenza stampa di prefetto e questore sono stati definiti funerali di Stato non dichiarati. Anche i lanci di agenzia annunciano solenni che oggi l’Italia saluterà Giulia, anche se come sempre ci si divide e purtroppo si continuerà a farlo sulle parole, sul senso di questo delitto orribile. Il messaggio di Sergio Mattarella: "Contro i femminicidi serve un cambiamento culturale".