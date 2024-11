Giustizia, Cesara Buonamici manda a processo il fratello: stalking. Comportamenti molesti e persecutori dal 2020

Giustizia, Cesara Buonamici denuncia il fratello. Si andrà a processo per stalking

Cesara Buonamici, la nota giornalista del Tg5 di Mediaset, ha deciso di denunciare suo fratello per stalking e ora il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha stabilito che la questione andrà approfondita, l'uomo finito sotto accusa è stato rinviato a giudizio. Si tratta dell'imprenditore Cesare Buonamici, 60 anni, fondatore dell'azienda agricola che porta il nome di famiglia, presidente di Coldiretti Firenze e Prato. Il processo si aprirà il 2 ottobre 2025.

Cesare Buonamici - in base all'accusa - si sarebbe reso responsabile di una catena di dispetti, vessazioni e comportamenti molesti e persecutori nei confronti della sorella e del marito partire dal 2020, a seguito di divergenze per la gestione di una proprietà di famiglia sulle colline di Fiesole, comprendente una villa, terreni e un'azienda agricola. Il pm ha riconosciuto la gravità del comportamento di Cesare Buonamici, che il gip ha mandato a processo. La faida di famiglia finisce quindi in tribunale, ma per il processo ci sarà da attendere.