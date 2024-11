Sanità, Morte Margaret: casi simili. "Ho temuto di morire, mi hanno operata senza guanti". Stessa clinica

Morte Margaret, spunta un caso quasi identico. Ma la ragazza si è salvata: "Vi racconto tutto"

Il caso della morte di Margaret Spada, la 22enne siciliana deceduta in seguito alle complicazioni dovute ad un intervento al naso, continua a far discutere e spuntano nuove testimonianze. Come quella di una giovanissima ragazza che si è operata nella stessa clinica romana, finita ora sotto sequestro e sotto indagine, con i medici (padre e figlio) indagati per omicidio colposo.

"Mi hanno operata - racconta questa ragazza a La Repubblica - in una stanza come quelle per il filler, con strumenti essenziali, a mani nude e in nero. Sono stata malissimo e ho temuto di morire". La giovanissima donna entra nel dettaglio: "Questi medici li ho conosciuti su TikTok: due influencer erano state operate da loro con risultati sorprendenti. Ho trovato moltissimi video e immagini di nasi bellissimi e mi sono convinta".

"Ho scritto su whatsapp al numero trovato su TikTok - prosegue la ragazza a La Repubblica - e dopo quattro giorni mi hanno dato appuntamento per giugno. Ho chattato e parlato sempre con una ragazza della segreteria che poi ha assistito anche al mio intervento. Non mi hanno fatto né analisi né elettrocardiogramma e non mi hanno mai visitata. Ho dovuto solo inviare su whatsapp due foto del naso per capire se il rimodellamento si poteva fare. Non pensavo fosse una vera e propria rinoplastica, l’ho scoperto in diretta, mi avevano promesso un intervento poco invasivo. A quattro giorni dall’operazione si sono ricordati di mandarmi la ricetta dei farmaci per il post operatorio. Operavano senza guanti, uno dei due aveva il camice sporco del sangue di un altro intervento. Ho pagato - conclude - 2800 euro, senza fattura, per far pagare meno ai miei".