In coma dopo l'intervento ai denti in Albania, il dentista dei vip: "Curarsi a basso costo è una follia. Dai materiali scadenti alle anestesie non certificate: ecco come si rischia la vita"

In coma dopo l'intevento ai denti in Albania, il dentista dei vip Daniele Puzzilli ad Affari: "Col turismo dentale si rischia la vita"

Daniele Puzzilli, non è solo un dentista ma un fuoriclasse della medicina odontoiatrica. Anche per questo nel suo studio di Roma sono decine i Vip nella sala d'attesa. Da Belen a Mourinho, tanto per citarne alcuni. Il dottor Puzzilli con Affaritaliani ha deciso di analizzare il caso del ragazzo di Barletta, Simone Del Vecchio, che dopo un intervento in uno studio albanese, ha rischiato di morire, subendo tre arresti cardiaci e un mese di coma.

Dottor Puzzilli, quello del paziente Simone Del Vecchio è solo un caso sfortunato?

"Assolutamente no, sono mesi che mi batto contro il fenomeno del turismo dentale che porta i pazienti in paesi esteri come Albania, Bulgaria, Romania o altre zone dove non c'è l'attenzione e qualità che abbiamo in Italia".

Perché si sceglie di andare da un dentista in Albania?

"Credo sia un po' una moda che imperversa da due anni. Lo specchietto per le allodole è il risparmio, ma quello che non si spende prima si rischia di spenderlo con cifre ben superiori dopo per sistemare i danni che vengono fatti".

Ad esempio?

"Per abbassare il prezzo si risparmia sulla qualità. Materiali scadenti, anestesie non certificate, poca attenzione al post operazione e risultati terrificanti. Parliamo di dentoni fatti in serie senza tener conto del palato del paziente. Per infiocchettare tutto questi "dental operator" inseriscono nei pacchetti l'auto di servizio che porta i pazienti dall'aeroporto allo studio e cose simili. Ma la salute viene messa all'ultimo posto. Il caso di Barletta è drammatico ma il rischio è dietro l'angolo".

Le è mai capitato di rimediare a dei danni fatti per via del turismo dentale?

"Almeno due casi a settimana".

In Italia i dentisti sono visti con terrore specialmente per la spesa che si deve affrontare...

"Allora mettiamo subito in chiaro una cosa. Se volessimo fare in Italia quello che si fa in Albania o altri paesi limitrofi lo potremmo fare in un secondo ma, fortunatamente, nel nostro Paese ci sono delle regole sanitarie che ci impongono la massima qualità. E poi, diciamolo senza vergogna: i medici odontoiatri italiani sono i più bravi del mondo in tutte le classifiche".

I social in questo stanno facendo da volano a un meccanismo di affari che porta a curarsi all'estero o in strutture non a norma...

"Beh, basta guardare quello che è successo a Margaret Spada che per una banale operazione al naso ha perso la vita dopo aver scelto il chirurgo su TikTok. I social possono essere una pubblicità per promuovere la propria attività ma alla base servono competenze e professionalità".

