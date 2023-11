Giusy Giugliano, ex bidella pendolare Milano-Napoli ora lavora vicino casa

Giusy Giugliano, saltata alle cronache lo scorso anno per il suo pendolarismo Napoli-Milano, ora lavora vicino casa

Aveva sollevato non pochi dubbi la vicenda della bidella-pendolare Giuseppina "Giusy" Giugliano, che tutti i giorni avrebbe dovuto viaggiare in treno da Napoli a Milano per raggiungere la sua sede di lavoro dello scorso anno scolastico. In realtà, pare che l'andata e ritorno fosse stata fatta solo per un paio di volte. Ma oggi la trentenne napoletana vive tutt'altra situazione: è stata infatti assegnata a una scuola del Parco Verde di Caivano (Napoli), vicino casa. "Sono felicissima", il suo commento sui social.

I sospetti sull'attendibilità dei racconti

Come riportato da Fanpage.it a gettare qualche ombra sul racconto dell'operatrice scolastica sono state le testimonianze degli studenti e dei professori del liceo in cui lavorava. "Non la vediamo più da circa un annetto", avevano detto. "Ha lavorato un mese e poi si è messa in malattia", aveva aggiunto un altro.

Il giorno successivo all'episodio Giugliano aveva ammesso che "a causa di tutti questi viaggi mi sono ammalata perché sin da piccola soffro di problemi ai polmoni".

La storia di Giusy, il lieto fine



Il suo pendolarismo, che tra andata e ritorno l'avrebbe impegnata per almeno nove ore al giorno di viaggio, ha avuto una felice sorte: la bidella pendolare ha ottenuto l'assegnazione provvisoria in un istituto a pochi chilometri da casa, fino al 31 ottobre 2024.