Gli italiani salgono sul trattore: il 64% sta con gli agricoltori. Sondaggio

Sondaggio, protesta agricoltori: le motivazioni più riconosciute sono economiche. Produrre secondo le regole europee aumenta i costi ed espone alla concorrenza

Da un po' di tempo cresce la preoccupazione sulla distribuzione e la qualità degli alimenti che arrivano sulle nostre tavole. Sulla protesta dei trattori, gli italiani non hanno dubbi e si schierano con gli agricoltori. Lo rivela l'ultimo sondaggio radar Swg.

Per quanto la frammentazione delle richieste non consenta all’opinione pubblica di avere una chiara idea delle motivazioni e ci sia una conoscenza molto ridotta di quanti siano in realtà i sussidi che l’Unione Europea mette a disposizione del settore agricolo, l’opinione pubblica riconosce le difficoltà degli agricoltori, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti economici legati alla concorrenza e alla giusta remunerazione per i prodotti coltivati.

Rispettare le regole europee di sostenibilità all’interno di un mercato globale, espone gli agricoltori ad una concorrenza extra-Ue che rende i prezzi di vendita dei prodotti insostenibili.

Alla politica europea e italiana si chiede di sostenere la transizione verso un' agricoltura sostenibile e di qualità, ma riducendo i vincoli e promuovendoscelte che portino ad una giusta remunerazione dei prodotti agricoli. In questo contesto, però, è scarsa la conoscenza di quelli che sono gli attuali sussidi di cui possono beneficiare gli agricoltori ed è molto probabile che un eventuale aumento dei prezzi al consumo non sarebbe accettato.

Ma se i costi delle richieste di innovazione e di riduzione dell’utilizzo dei pesticidi in agricoltura (ampiamente condivise dalla popolazione) non devono ricadere né sugli agricoltori, né sui consumatori, il rischio è quello di un ulteriore aumento della spesa pubblica a copertura della transizione e dei differenziali di costo tra prodotti Ue e non Ue.

