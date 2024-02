La protesta dei trattori unisce gli italiani: più del 70% a favore. Sondaggio

La protesta dei trattori unisce gli italiani: il 54,4% condivide totalmente il pensiero degli agricoltori. Sondaggio

La “protesta dei trattori” portata avanti dalla categoria degli agricoltori in guerra contro le politiche comunitarie che incidono negativamente sulla produttività e competitività, continua a tenere banco, non solo nella aule del potere, ma anche tra la gente. E unisce, unisce molto.

Secondo il sondaggio di Termometro Politico, il consenso è infatti trasversale e il 54,4% condivide totalmente le proteste, considerando che gli agricoltori “hanno margini sempre più piccoli, sono danneggiati dalle leggi sull’ambiente e dalle importazioni extraeuropee. Poi, un buon 18,1% è favorevole alla protesta seppur non condividendone i toni eccessivi.

Dall’altra parte, un 15,9% è scarsamente favorevole perché dovrebbero piuttosto chiedere incentivi per le aziende agricole e per gli investimenti tecnologici. Solo un 7,7% (una percentuale davvero minoritaria) crede che la categoria abbia già ricevuto troppi aiuti e che siano una classe privilegiata.