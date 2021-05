"Good morning Britain": "La Regina Elisabetta è morta", l'annuncio choc di ITV

“È morta la Regina Elisabetta”. Ma, facendo gli scongiuri, non è vero.

L’incredibile infortunio è capitato ad Alastair Campbell, speaker del programma “Good Morning Britain”, in onda sul network inglese ITV. Nel corso della trasmissione, Campbell stava intervistando l’ex calciatore e oggi attore Vinnie Jones quando ha parlato della scomparsa della Regina Madre.



Una gaffe tremenda, che pochi minuti dopo lo stesso telegiornalista ha dovuto ammettere, spiegando: “Credo di aver erroneamente annunciato la morte della Regina. Ovviamente intendevo riferirmi al Principe Filippo”.

“Credo che i telespettatori abbiano capito perfettamente quello che intendevi dire”, ha gentilmente commentato la collega Susanna Reid, ma intanto sui social si rincorrevano messaggi piuttosto allarmati sul caso.

Chissà come l’ha presa la Regina Elisabetta che, alla bella età di 95 anni, è ancora viva e vegeta?

Se è scaramantica, certamente prenderà questo imbarazzante errore del giornalista come un buon auspicio: certe cose, si sa, allungano la vita!

According to Alistair Campbell the Queen died !!! 😳😳 #gmb

Did he say Death of the Queen then??

#GMB