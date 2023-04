Il Veneto sotto i colpi della grandine: forti danni all'agricoltura

Violenta grandinata in Veneto: danni significativi all'agricoltura e alle infrastrutture

Un'impressionante grandinata si è abbattuta nella giornata di ieri, 25 aprile, sul Veneto, e in particolare sul vicentino, "imbiancando" letteralmente le strade e provocando danni significativi non solo a campi e frutteti, ma anche a infrastrutture. Tra le aree più colpite la Val Liona.

A lanciare l'allare Coldiretti Vicenza, secondo cui "la caduta della grandine nelle campagne è la più dannosa in questa fase stagionale per le perdite irreversibili che provoca alle coltivazioni, mandando in fumo un intero anno di lavoro. La grandine colpisce i frutticini proprio nei primi giorni di formazione, in modo da provocarne la caduta o danneggiandoli fino a impedirne la crescita o lasciando deformazioni tali da renderli non adatti alla commercializzazione".

Un evento climatico avverso che si ripete sempre più spesso, ma a cambiare è adesso la dimensione dei chicchi, che risulta essere aumentata considerevolmente negli ultimi anni, con la caduta di veri e propri blocchi di ghiaccio, perfino più grandi di una palla da tennis.