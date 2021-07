Green Pass europeo: che cos'è e come ottenerlo

É entrato in vigore dal 1° luglio il Green Pass europeo, un documento che permettere a tutti i suoi possessori di viaggiare, senza complicazioni, in tutto il territorio dell’Unione. Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere.

GREEN PASS EUROPEO: CHE COS’E’ E COME OTTENERLO

Il Green Pass è un certificato che, in pratica, garantisce che il suo possessore è immunizzato contro il Covid-19 a seguito di: vaccinazione, risultato negativo al tampone o guarigione dall’infezione. Il certificato Covid digitale dell’UE è, in sintesi, adottato per agevolare la libera circolazione sicura, dunque i Paesi membri che lo accettano non possono imporre alcuna restrizione ai viaggiatori che ne sono in possesso, a meno che non vi siano concreti pericoli per la salute pubblica.

GREEN PASS EUROPEO: REQUISITI E TEMPI PER LA RICHIESTA

Come accennato sopra, ci sono più modalità per ottenere il Green Pass. I requisiti principali sono tre: essere vaccinati contro il Covid; essere negativi al tampone molecolare o antigenico; essere guariti dall’infezione. Per i vaccinati, il certificato è valido a partire da 14 giorni dopo la seconda dose (nel caso di vaccino monodose, la validità parte da 14esimo giorno successivo all’inoculazione). Sono accettati solo i vaccini autorizzati dall’Ema. Il Green Pass si può ottenere, in caso di mancata vaccinazione, anche sottoponendosi al tampone. Per il test molecolare, la validità è di 72 ore dal momento della sua esecuzione, mentre il test antigenico è valido solo per 48 ore. Quest’ultimo tampone, inoltre, può non essere accettato da tutti gli Stati, in quanto si tratta di una decisione lasciata ai singoli Paesi. Infine, l’ultimo punto: richiedere il certificato dietro attestata guarigione da Covid-19. É possibile richiederlo a partire dall’11esimo giorno dopo il tampone positivo, ovvero quando si è concluso il periodo di contagiosità, ed è valido nei 180 giorni successivi.

GREEN PASS EUROPEO: COME RICHIEDERLO FISICAMENTE

Se in possesso dei requisiti elencati, i viaggiatori possono richiedere il Green Pass in diversi modi.

Con Tessera Sanitaria o documento di identità

È possibile ottenere e scaricare la Certificazione verde COVID–19 utilizzando la Tessera Sanitaria, collegandosi al sito apposito “Certificazione verde Covid-19”. Basterà inserire:

Le ultime 8 cifre del numero identificativo della tessera sanitaria;

La data di scadenza della stessa;

Uno dei codici univoci ricevuti:

AUTHCODE: il codice autorizzativo ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti comunicati in sede di prestazione sanitaria

CUN: codice del tampone molecolare

NRFE: numero referto elettronico del tampone antigenico rapido

NUCG: numero univoco del certificato di guarigione

Nel caso non si fosse in possesso della Tessera Sanitaria (in quanto non iscritto al SSN), basterà inserire:

Il tipo e numero di documento fornito in sede di esecuzione del tampone o di emissione del certificato di guarigione (passaporto oppure carta d’identità oppure patente di guida ecc);

La data di scadenza del documento;

Uno dei codici univoci ricevuti:

AUTHCODE: il codice autorizzativo ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti comunicati in sede di prestazione sanitaria

CUN: codice del tampone molecolare

NRFE: numero referto elettronico del tampone antigenico rapido

NUCG: numero univoco del certificato di guarigione

Tramite smartphone utilizzando le App dedicate

App Immuni

La Certificazione verde COVID-19 è scaricabile dall'App Immuni attraverso l’apposita sezione "EU digital COVID certificate" visibile nella schermata iniziale della APP. Per scaricare il Green pass, basterà inserire:

Le ultime 8 cifre del numero identificativo della tessera sanitaria;

La data di scadenza della stessa;

Uno dei codici univoci ricevuti:

AUTHCODE: il codice autorizzativo ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti comunicati in sede di prestazione sanitaria.

CUN: codice del tampone molecolare

NRFE: numero referto elettronico del tampone antigenico rapido

NUCG: numero univoco del certificato di guarigione

Tramite App IO

La Certificazione verde COVID-19 è possibile acquisirla utilizzando l’App IO, ricevendo un messaggio ogni volta che la Piattaforma nazionale rilascerà un certificato. Non appena verrà aperto il messaggio, l’App mostrerà il QR Code e i dati del certificato personale, che è possibile esibire direttamente dall’app IO. Il certificato verde con QR Code può essere salvato nella memoria locale del proprio dispositivo mobile, così da poterlo mostrare anche in assenza di connessione a Internet. Non è necessario inserire codici o altri dati: è sufficiente aver fatto almeno una volta l’accesso in App con SPID o CIE.

Tramite il sito web del governo

Con identità digitale

Attraverso il sito web ufficiale del governo è possibile acquisire la Certificazione verde COVID–19, dopo l'autenticazione con le proprie credenziali SPID o CIE.