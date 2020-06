Grenfell Tower: 69mila euro il risarcimento per la morte di Gloria e Marco

Grenfell Tower: risarcimento per la morte di di Gloria e Marco

Per la morte di Gloria Trevisan e Marco Gottardi, i due studenti veneti morti nel rogo della Grenfell Tower di Londra, è stato offerto un risarcimento di 60mila sterline (poco meno di 70mila euro). A darne notizia è stato oggi il quotidiano Il Gazzettino. Una cifra che le famiglie dei due ragazzi sembrano intenzionate a rifiutare in quando "irrisoria". L'avvocato della famiglia Trevisan Maria Cristina Sandrin si è detta determinata a fare di tutto per alzare tale cifra.