Guerra Ucraina, le cattedrali d'Europa suoneranno insieme per solidarietà

Le cattedrali d'Europa insieme per l'Ucraina

Il suono delle campane coprirà quello della guerra? Questa è la scommessa dell'Associazione Europea degli Architetti e delle Opere Cattedrali, che ha invitato le cattedrali a suonare le loro campane per sette minuti a mezzogiorno di giovedì 3 marzo - un minuto per ogni giorno da quando i carri armati russi sono entrati in Ucraina. Lo scrive Le Figaro.

"Quando le nazioni bruciano, che le campane suonino il tocsin", ha detto l’Associazione in un comunicato. Suonando la campana, "mostriamo la nostra solidarietà con i popoli (...), ricordiamo i morti di tutti i paesi coinvolti (...) portiamo nei nostri pensieri tutte le persone colpite da questa guerra, preghiamo per la pace ed esprimeremo la nostra gratitudine se le armi saranno messe a tacere", ha continuato.

All’annuncio hanno risposto, oltre alla cattedrale di Vienna, quelle di Parigi, Limoges, Autun, Lione, Digione, Berlino, Francoforte e Lubecca, oltre a diversi edifici in Italia e la cattedrale di Coventry in Inghilterra. Alla lista si sono aggiunti altri monumenti in Spagna, Repubblica Ceca, Norvegia e Svizzera. "Se la cattedrale di Kiev è in grado di farlo, si unirà al movimento e suonerà le sue campane a mezzogiorno", continua Wolfgang Zehetner. L'architetto capo ha anche promesso alle sue controparti ucraine che sarà al capezzale di questo edificio centrale della città se purtroppo non sarà risparmiato dal bombardamento.

