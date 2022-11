Halloween choc, litiga col ragazzo ed esce: 22enne muore investita da un'auto

Studentessa di 22 anni travolta da un'auto: è morta sul posto nonostante i tentativi di rianimazione

Quella del 31 ottobre è stata una "notte di sangue" per Pieve del Grappa, un piccolo comune in provincia di Treviso, dove si è consumato l'ennesimo incidente stradale. A perdere la vita questa volta, lunga la strada provinciale 20 di via Vittorio Veneto, è stata una studentessa di appena 22 anni. Sul posto, intorno alle 4.30 di questa mattina sono intervenuti subito i vigili del fuoco che arrivati da Castelfranco Veneto hanno messo in sicurezza il luogo dell’incidente e illuminato la zona per agevolare i soccorsi del personale sanitario. Nonostante i tentativi di rianimazione però il medico ha dovuto dichiarare la morte della giovane. Mentre il conducente dell'auto è stato ferito, preso in cura dal personale del 118. Nel frattempo, i carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 8.30 di questa mattina.

Incidente a Treviso, studentessa morta travolta da un'auto: la dinamica

La dinamica dell'incidente, ufficialmente non ancora comunicata, è stata ricostruita in parte dal Corriere della Sera. Secondo il quotidiano di via Solferino la ragazza avrebbe "passato la notte a casa del suo ragazzo, poi tra i due era scoppiato un litigio e lui ha deciso di mandarla via". A questo punto, la giovane, scrive il Corsera, "si è incamminata verso casa, senza dire niente ai familiari, lungo quella strada senza marciapiede". Ecco allora che intorno alle 4.30 la ragazza, tornata ormai alla guida, sarebbe sbucata all'improvviso sulla strada provincipale in direzione del vicino comune di Fonte: l'automobilista sulla carreggiata, non vedendola, non ha potuto far nulla per evitare il violentissimo impatto: la ragazza è morta praticamente sul colpo.

Incidente a Treviso, arrestato il conducente per omicidio stradale

È stato arrestato in flagranza del reato di omicidio stradale aggravato il 23enne che alla guida della propria Audi A3 ha investito la giovane deceduta stamane a Pieve del Grappa, in provincia di Treviso. All'esito del primo sopralluogo e dei tempestivi accertamenti svolti dai carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto, sotto la direzione della procura di Treviso, l'automobilista, riscontrato positivo all'assunzione di alcool e stupefacenti, condotto in caserma, sarà a breve portato in carcere a Treviso.