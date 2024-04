Ambiente, i jeans fanno male: indossarli equivale a percorrere 10 km in auto

Indossare jeans e fare 10 km in automobile sono la stessa cosa: lo studio della Guangdong University of Technology

La Guangdong University of Technology mette a conoscenza tramite uno studio un dato alquanto allarmante: vestire anche solo per una volta un paio di jeans fast fashion provoca un’impronta di carbonio corrispondente a percorrere 10 km con un’automobile a benzina.

Come riporta Green me, questa rivelazione mette in evidenza l’impatto ambientale significativo del settore della moda veloce, caratterizzato da produzione frettolosa, distribuzione internazionale e rapido smaltimento dei capi. La produzione di jeans fast-fashion e il loro trasporto hanno contribuito al 91% dell’impronta di carbonio del consumo di moda veloce, secondo gli esperti.

Una speranza per il nostro Pianeta

Gli analisti suggeriscono che l’adozione di sistemi di servizi di prodotto potrebbe rallentare i cicli di produzione e consumo della fast fashion, spostando il settore verso un modello più circolare.

Si intende servizi di riciclaggio, seconda mano e noleggio, riducendo così la produzione di rifiuti e l’impatto ambientale complessivo del settore.