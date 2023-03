"I tulipani non ci sono più". Le lacrime del proprietario sui social

Le lacrime di Giuseppe commuovono il web

Un temporale improvviso ha distrutto tutto il lavoro di Giuseppe e Michele, due agricoltori pugliesi della provincia di Foggia. Il loro meraviglioso campo di tulipani in fiore è andato perduto.

Il resoconto del pessimo buongiorno per Cascina Savino lo ha dato proprio Giuseppe in un video postato sui social, dove l’imprenditore ha mostrato tutta la disperazione per ciò che stava avvenendo in quel preciso momento. "Sta grandinando. I tulipani non ci sono più, è finita...", Giuseppe ripete ossessivamente questa frase con la rabbia e con la rassegnazione di chi vede consumarsi sotto i propri occhi un danno inestimabile, economico e affettivo, senza poter intervenire per recuperare la situazione.

Quel che è peggio, Cascina Savino aveva appena fatto il pieno di prenotazioni per la raccolta dei quattro tulipani di Puglia. “Il grosso dispiacere è di non vedervi qua, la gioia dei bambini, il sorriso dei genitori, le foto delle coppie innamorate. Sapete quante coppie si sono promesse amore eterno nei nostri campi? Tante. Tutto questo ha un enorme valore, e dà finalmente senso al nostro sudore. Nostro padre ha coltivato per una vita i campi in solitudine e di “grazie” ne ha ricevuti davvero pochi” ha spiegato il florivivaista, aggiungendo che: “In questa agricoltura quando perdi, perdi due volte: una è il raccolto, l’altra l’accoglienza”.