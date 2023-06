Cronache

Martedì, 6 giugno 2023 Il Caffè Greco non chiude, l'Ospedale Israelitico vuole cambiare gestione L'Ospedale Israelitico, padrone dell'immobile del locale: "Non permetteremmo mai la chiusura di un bene culturale come l’Antico Caffè Greco" di Redazione Economia