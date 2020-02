Il Coronavirus arriva nel calcio. Positivo giocatore della Pianese in Serie C

Il Coronavirus è arrivato anche nel calcio. Positivo al test un calciatore della Pianese in Serie C. Domenica scorsa non aveva giocato con la sua squadra dopo aver accusato febbre e malessere prima della partita. Un calciatore 22enne residente nella provincia di Siena, tesserato della Pianese (serie C), è risultato positivo al test del corona virus. Gioca in una squadra di serie C e domenica scorsa non aveva giocato con la sua squadra dopo aver accusato febbre e malessere prima della partita.

Il giocatore sabato scorso ha accusato i primi malesseri in albergo ad Alessandria, dove si trovava in ritiro con la squadra, con cui il giorno successivo avrebbe dovuto giocare. Non ha giocato perché la mattina la febbre è salita. La squadra è rientrata a Piancastagnaio, mentre lui è rientrato autonomamente a casa. Mercoledì mattina gli è stato fatto il tampone a domicilio, che durante la notte ha dato un primo esito positivo. I medici hanno optato per sottoporlo al test del tampone. In piena notte è arrivata la notizia dell'esito positivo e all'alba un'ambulanza speciale lo ha prelevato dall'abitazione per trasferirlo nel reparto malattie infettive delle Scotte di Siena le sue condizioni vengono definite buone: sta bene ma è positivo al test.