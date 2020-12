Il figlio è gay e fa il chirurgo. Padre paga un criminale: "Spezzagli le mani"

Un padre non accetta il fatto che il figlio sia gay, così decide di pagare un criminale per fargli spezzare le mani, ma qualcosa va storto. "Un giorno - spiega il medico alla Stampa - esco dallo studio e mi avvicina un tizio. Mi dice che mio padre l’ha pagato per spezzarmi le mani. Mi dice anche che non ha nessuna voglia di farlo, gli sono sembrato un bravo ragazzo e non vuole rovinarmi la vita". Quell’uomo, però, non vuole nemmeno rinunciare ai soldi. "Abbiamo finto un’aggressione. Così da poter fornire a mio padre delle prove fotografiche". "La pietra dello scandalo - spiega il medico alla Stampa - è stata tre anni fa, quando sono stato paparazzato al mare, in Francia, con un attore molto noto".

Per raccontare questa vicenda, la storia di un padre che non riesce ad accettare la sessualità e l’autonomia del figlio, bisogna partire da lì. Da quella foto, finita su qualche giornale scandalistico e considerata un affronto. Quel padre non solo non condivideva le scelte sentimentali del figlio, ma doveva accettare di condividerle pubblicamente. E il suo ragazzo, ormai adulto e medico affermato, non era più sotto il suo controllo. Così il padre decide di punirlo, ma non personalmente.

Assolve un criminale e gli dà 2500 euro per picchiare il figlio omosessuale. Per "spezzargli le mani". Distruggerlo fisicamente e professionalmente. Perché con le mani quel figlio, medico chirurgo di quarant’anni, è diventato qualcuno. L’ha fatto pedinare, l’ha minacciato, l’ha insultato. E ora, finito davanti a un giudice in un’aula del Tribunale di Torino, il padre mandante del pestaggio ha patteggiato una pena a due anni di reclusione.