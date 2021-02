Il poliziotto buono grazia il ladro. Niente arresto e gli fa anche un regalo

Un poliziotto di Firenze si è messo al petto una medaglia simbolica, quella di agente buono. Ha perdonato il ladro delle sue scarpe di valore. Le sneakers da 300 euro, personalizzate e inconfondibili, le aveva ai piedi un ragazzo romeno 32enne, già noto alle forze dell'ordine, che le aveva sottratte dal giardino di casa del poliziotto. Una volta recuperate le sue scarpe, l'agente ha accompagnato l'uomo in un negozio e gliene ha comprato un paio nuove. Il 32enne, denunciato per il reato di ricettazione, come riporta firenzetoday, ha però commosso il poliziotto, che, oltre alle scarpe, gli ha comprato un giubbotto invernale in vista anche delle rigide temperature di questi giorni.