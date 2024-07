Imola, la vacanza si trasforma in un incubo: bimba di 5 anni annega nella piscina dell'hotel

Ennesima tragedia: una bambina di 5 anni è morta in una piscina di Imola. Da giugno a oggi sono più di 22 le morti in acqua

Un'altra morte in acqua. Una bambina di 5 anni è morta annegata a Imola mentre si trovava con la mamma nella piscina dell'hotel Molino Rosso. Il dramma è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 luglio. Le dinamiche dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri che stanno ricostruire il tutto grazie all'ascolto dei testimoni. La piccola è stata soccorsa dai sanitari del 118 che hanno cercato di rianimarla per quasi un'ora. Poi il trasferimento in elicottero all'ospedale Maggiore di Bologna e la constatazione del decesso. Secondo dati recenti, e riportati da Repubblica.it, sono più di 22 le persone morte in acqua (di mare, lago, fiume, piscina) da giugno a oggi. Circa una ogni due giorni.

Cos'è successo nella piscina affollata dell'hotel

La famiglia della vittima vive in un paese della Valle del Santerno ed è di origine albanese. La madre aveva deciso di trascorrere la giornata con la figlia nella piscina dell'hotel, situato poco lontano dall'uscita dell'autostrada A4. Il posto era molto affollato e mentre la piccola era in acqua, la mamma si trovava all'esterno. La vasca sarebbe stata alta un metro e venti al massimo, quindi abbastanza bassa, ma troppo alta per la bambina di 5 anni.

Le urla dei bagnanti hanno preoccupato i bagnini che si sono subito attivati. Uno di loro si è gettato in acqua per recuperare la piccola che, una volta recuperata e portata in superifcie, non respirava già più. Erano circa le 18:15 di sera. Secondo le prime ricostruzioni sembra che l'incidente sia avvenuto per cause accidentali. Si dovrà capire come ha fatto la piccola a entrare in quella vasca nonostante la supervisione della madre e del bagnino. La famiglia è circondata dall'affetto dei concittadini e dalle istituzioni locali. La struttura alberghiera coinvolta ha espresso la propria vicinanza.