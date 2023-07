Parma, tragedia: bimba di 18 mesi annega in piscina

Bambina di un anno e mezzo muore annegata in piscina mentre gioca con gli amichetti

Tragedia a Casaltone, frazione del comune di Parma, dove una bambina di un anno e mezzo è morta annegata in piscina. Secondo una prima ricostruzione, la piccola, attorno alle 11, stava giocando con altri bambini in uno spazio comune a diversi edifici in strada del Traglione quando sarebbe finita nell'acqua morendo annegata.

Secondo le prime informazioni disponibili, si tratterebbe di una piscina gonfiabile e non di una in muratura. I genitori della giovanissima vittima, di origine moldava, avrebbero anche altri tre figli. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, che hanno tentato inutilmente di rianimare la piccola, anche i carabinieri che stanno effettuando i primi rilievi per ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo e fare luce sulle cause del decesso.